Учёные: европейский и азиатский коронавирус отличаются друг от друга

Учёные исследовали геном коронавируса. Выяснилось, что у COVID-19 имеется три генетических варианта. Это исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты из Кембриджского университета изучили 150 геномов коронавируса. Было обнаружено три типа вируса: А, В и С. Все три вида вируса отличаются друг от друга аминокислотными последовательностями, которые менялись за счёт мутирования в геномах.

Тип А, как говорят учёные, исходный вирус, с которого и пошла эпидемия в Ухане. Он оказался не самым распространённым. Этот вид коронавируса распространился за пределами Восточной Азии, в основном он встречается в Европе и США.

Тип В произошёл от типа А, он распространился в Азии. Это можно объяснить тем, что у остального населения Земли есть иммунитет к этому виду. Также учёные называют ещё одну причину – это экологические барьеры.