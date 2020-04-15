В России предложили ввести продуктовые карточки для малообеспеченных жителей

Производители и поставщики продуктов предлагают раздать наименее обеспеченным людям продуктовые карточки. По их мнению, такие карточки должны получить и те, кто потерял работу из-за коронавируса. Такую идею инициаторы объясняют несколькими причинами.

Поставщики и производители продуктов питания предлагают ввести в России продуктовые карточки. Карточки должны раздаваться каждому малообеспеченному жителю. Такие меры позволят поддержать тех, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса. Кроме этого, эти меры поддержат российскую продукцию и помогут сохранить рабочие места.