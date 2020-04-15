В России предложили ввести продуктовые карточки для малообеспеченных жителей

Производители и поставщики продуктов предлагают раздать наименее обеспеченным людям продуктовые карточки. По их мнению, такие карточки должны получить и те, кто потерял работу из-за коронавируса. Такую идею инициаторы объясняют несколькими причинами.
Поставщики и производители продуктов питания предлагают ввести в России продуктовые карточки. Карточки должны раздаваться каждому малообеспеченному жителю. Такие меры позволят поддержать тех, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса. Кроме этого, эти меры поддержат российскую продукцию и помогут сохранить рабочие места.
Несколько лет тому назад Минпромторг предлагал такую же инициативу. Тогда было предложено раздать малообеспеченным жителям банковские карточки, на которые поступают средства. На полученные деньги предполагалось купить некоторые отечественные продукты. Из-за нехватки средств в бюджета программа была отменена.