В Уфе прошёл семинар-практикум для учителей биологии

Более 90 учителей биологии со всей республики повысили квалификацию в Башкирском медицинском университете. Вуз обучает современным программам по медицинской биофизике, биохимии, генетике, нано- и биотехнологиям. Педагоги разбирали темы молекулярной наследственности и закономерности сцепленного наследования. Также для них провели практические занятия по решению сложных задач.

По словам организаторов, такие встречи помогают университету готовить абитуриентов со школьной скамьи. Сейчас БГМУ создаёт во многих частях региона и за его пределами Павловские мединские классы. С помощью них учащиеся школ погружаются в мир биологических и химических наук.