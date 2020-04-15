Стало известно, зачем житель Башкирии осквернил на кладбище 27 могил

Сегодня стало известно о шокирующем случае в посёлке Муллино. 11 апреля местная жительница обнаружила спиленные кресты на 27 могилах на кладбище. Пресс-служба МВД по РБ рассказала подробности случившегося.

Осквернителем могил оказался 49-летний местный житель. Мужчина спилил деревянные кресты и устроил из них костёр. Таким способом хулиган хотел растопить землю при копке могилы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Было возбуждено уголовное дело по факту надругательства над местами захоронения. Пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде, устанавливается сумма причинённого ущерба.