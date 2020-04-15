Вылечился заражённый коронавирусом главврач больницы в Коммунарке

31 марта стало известно, что коронавирусом заразился Денис Проценко – главврач больницы в Коммунарке, где лечат заражённых этим вирусом. Сегодня на своей официальной странице в фэйсбуке он сообщил, что вылечился. Два последних теста на вирус оказались отрицательными.

Главный врач больницы № 40 в Москве вылечился от COVID-19. «Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал он на своей официальной странице. Болезнь у Проценко протекала в нетяжёлой форме.

После того, как врач заразился коронавирусом, он изолировался и перешёл на дистанционную работу. Теперь он может вернуться в привычный режим работы. В инфекционной больнице № 40, где работает Проценко, пациентов лечат от коронавируса. Во время пандемии Денис Проценко стал символом борьбы коронавируса в России.