В Башкирии задержали главврача, требовавшего часть зарплаты сотрудников

Главный врач Красноусольской районной больницы задержан с поличным при получении взятки в размере 117 тысяч рублей. Как сообщили в Следкоме республики, коррупционная схема действовала с начала 2024 года.

Руководитель, злоупотребляя служебным положением, требовал от своих подчиненных ежемесячно отдавать ему часть заработной платы. Взамен он обещал «общее покровительство и попустительство по службе». Сотрудники, опасаясь увольнения или других санкций, были вынуждены соглашаться. Сумма незаконного вознаграждения составляла от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

Задержание провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает точное количество эпизодов и общую сумму полученных денег.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 11 февраля 2026 года.