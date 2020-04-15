Исполнение «закона Яровой» могут отложить из-за коронавируса

Некоторые пункты «закона Яровой» будет сложно исполнять в условиях коронавирусной ситуации. Это касается таких параметров, как увеличение ёмкости хранилищ трафика. Исполнение этой нормы могут отложить.
Государство может отложить исполнение некоторых параметров так называемого «закона Яровой». Это делается, чтобы помочь операторам мобильной связи во время пандемии коронавируса. Например, могут облегчить пункт об увеличении ёмкости хранилищ трафика на 15 % каждый год.
Кроме этого, рассматривается исключение из расчета емкости видеосервисов. Трафик на них резко вырос во время самоизоляции. По оценкам некоторых специалистов, на исполнение этого закона у операторов связи уходит от 10 до 20 % затрат.
Операторов могут поддержать и другими дополнительными мерами.
Свод законов, который получил неофициальное название «закон Яровой», был принят в 2016 году. Закон вступил в силу с 1 июля 2018 года. Теперь операторы связи обязаны хранить у себя записи звонков, сообщения и другую информацию пользователей.