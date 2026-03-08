Почти 900 жителей Башкирии не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке

Почти 900 жителей Башкортостана оказались в странах Ближнего Востока, не имея возможности вылететь на родину. Из-за начавшейся войны между Ираном, США и Израилем небо над территорией государств Персидского залива закрыли. Чтобы помочь гражданам выехать, продлить проживание, предоставить ночлег и связаться с турфирмой, в республике на базе Ситуационного центра организовали горячую линию. Постепенно люди возвращаются из дальнего зарубежья с помощью авиарейсов в другие российские города. Что говорят путешественники и представители туротрасли?
Это кадры взрыва ракеты, упавшей прямо на людей. Случай произошёл в Катаре. Другой летящий снаряд сдетонировал неподалёку от отеля в Рас-Эль-Хайме в Арабских Эмиратах. В зоне риска российские туристы, в том числе из Башкортостана. Те, у кого закончился отдых, не могут вернуться на родину.
Журналист Светлана Арсланова находится в Фуджейре с 27 февраля. Ей всё же удалось решить вопрос с проживанием: женщину оставили в той же гостинице, правда, рядом было неспокойно.
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Глава Башкортостана поручил организовать поддержку туристов из республики. Ведь там остаются порядка 900 граждан.
Тем людям, у которых есть проблемы с продлением проживания, рекомендуют обратиться в ситуационный центр либо к представителю Башкортостана при торгпредстве России в Арабских эмиратах.
Ситуационный центр: 8 (347) 218-19-19
122 (федеральный)
117 (федеральный)
Роман Громов, представитель Республики Башкортостан при Торгпредстве России в ОАЭ: 8 (919) 619-99-90 (мессенджер MAX)
Ситуационный центр работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера, специалисты принимают звонки от наших соотечественников, которые не могут вернуться на родину. Со 2 марта поступило около 40 обращений, которые содержат информацию о сотне путешественниках.
Всего по дипломатическим каналам связи, а также в колл-центр поступило около 300 обращений. Многие путешественники возвращаются домой из Арабских Эмиратов, пользуясь перелётами через Москву, Казань и Екатеринбург. Уже оттуда можно взять билеты до Уфы, правда, за свой счёт.
Тем, у кого запланирована поездка в ближайшее время, эксперты советуют не отменять их самим. Поскольку клиентам придётся заплатить штраф, который может составить полную стоимость пакета. Компании предлагают альтернативные варианты. Чаще всего уфимцы выбирают перенос средств на новый тур.
А тем путешественникам, кто еще остается в ближневосточном регионе, советуют воздержаться от дальних поездок, держать наготове необходимые вещи, продукты и иметь заряженные телефоны при себе.