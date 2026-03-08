Почти 900 жителей Башкирии не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке

Почти 900 жителей Башкортостана оказались в странах Ближнего Востока, не имея возможности вылететь на родину. Из-за начавшейся войны между Ираном, США и Израилем небо над территорией государств Персидского залива закрыли. Чтобы помочь гражданам выехать, продлить проживание, предоставить ночлег и связаться с турфирмой, в республике на базе Ситуационного центра организовали горячую линию. Постепенно люди возвращаются из дальнего зарубежья с помощью авиарейсов в другие российские города. Что говорят путешественники и представители туротрасли?

Это кадры взрыва ракеты, упавшей прямо на людей. Случай произошёл в Катаре. Другой летящий снаряд сдетонировал неподалёку от отеля в Рас-Эль-Хайме в Арабских Эмиратах. В зоне риска российские туристы, в том числе из Башкортостана. Те, у кого закончился отдых, не могут вернуться на родину.

23 февраля мы вылетели из Уфы с пересадкой в Шардже (ОАЭ) и прилетели в Малайзию. Когда поняли, что таким же путем мы домой не вернемся, начали искать какие-то другие варианты, как начали делать и наши соотечественники. Единственный адекватный вариант вернуться домой – через Пекин, через Иркутск. И как только мы поняли, что рейс отменен, мы сразу же купили билеты, и уже сегодня цены выросли на 10-15 тысяч, так что сделали это мы вовремя. Леонид Егоров турист

Журналист Светлана Арсланова находится в Фуджейре с 27 февраля. Ей всё же удалось решить вопрос с проживанием: женщину оставили в той же гостинице, правда, рядом было неспокойно.

Всё это без оплаты, также включено трехразовое питание, независимо от того, что у меня было забронировано на завтраках. У нас была ракетная атака, был подорван нефтяной резервуар, который горит уже вторые сутки. Светлана Арсланова, журналист

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Глава Башкортостана поручил организовать поддержку туристов из республики. Ведь там остаются порядка 900 граждан.

Нам нужна прямая связь, так как люди там, мало ли у кого там какая-либо экстраординарная ситуация. Мы, помню, во время ковида деньгами помогали, вытаскивали и решали вопросы организационные. Еще раз говорю: чтобы не получилось, что там семья без денег, карточки заблокированы, еще что-то, такая непростая история, давайте вытаскивать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тем людям, у которых есть проблемы с продлением проживания, рекомендуют обратиться в ситуационный центр либо к представителю Башкортостана при торгпредстве России в Арабских эмиратах.

Ситуационный центр: 8 (347) 218-19-19

122 (федеральный)

117 (федеральный)

Роман Громов, представитель Республики Башкортостан при Торгпредстве России в ОАЭ: 8 (919) 619-99-90 (мессенджер MAX)

Ситуационный центр работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера, специалисты принимают звонки от наших соотечественников, которые не могут вернуться на родину. Со 2 марта поступило около 40 обращений, которые содержат информацию о сотне путешественниках.

Обращения принимаем также у тех, например, у кого со здоровьем проблемы, потому что они не могут решить их на месте. Если есть проблемы с туроператором, если они на связь не выходят или они не могут найти нашего представителя от Республики Башкортостан. Лена Абсалямова, заведующая сектором приёма вызовов и обработки звонков Ситуационного центра Республики Башкортостан

Всего по дипломатическим каналам связи, а также в колл-центр поступило около 300 обращений. Многие путешественники возвращаются домой из Арабских Эмиратов, пользуясь перелётами через Москву, Казань и Екатеринбург. Уже оттуда можно взять билеты до Уфы, правда, за свой счёт.

Наконец-то в Уфе, только что прилетели, но прилетели мы из Казани. На свой страх и риск мы поехали в аэропорт Дубая, и нам, к счастью, обменяли наши билеты на рейс Дубай – Казань. Вылетели мы с опозданием, так как за 10 минут до посадки воздушное пространство закрыли, началась ракетная атака и работают системы ПВО. Юлия Пономарёва, туристка

Тем, у кого запланирована поездка в ближайшее время, эксперты советуют не отменять их самим. Поскольку клиентам придётся заплатить штраф, который может составить полную стоимость пакета. Компании предлагают альтернативные варианты. Чаще всего уфимцы выбирают перенос средств на новый тур.

Потому что многие люди планируют свои отпуска, и им не хочется оставаться без отдыха, и поэтому в основном мы перебронируем на новые направления. Перенос денежных средств на тур в какую-то страну, перенос дат тура, сохранение денежных средств на депозитах у туроператоров, а также аннуляция. Земфира Эрсез, менеджер туристической компании