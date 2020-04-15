Стали известны новые сроки экзаменов у девятиклассников

Итоговая аттестация у выпускников девятых классов будет проводиться с 8 июня по 31 июля. Рособрнадзор и Минпросвещения уже подготовили новое расписание. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Выпускные экзамены у девятиклассников в этом году пройдут с 8 июня по 31 июля. Уточняется, что регионы и учредители заграншкол могут сами зафиксировать основные и резервные дни проведения государственной аттестации. Это касается основных предметов, т.к русского языка и математики. ОГЭ по предметам по выбору в этом году не будет. Отмена экзаменов по выбору сократит количество школьников в эти дни, что важно для коронавирусной ситуации.