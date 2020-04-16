Мэрия Уфы рассказала подробности карантина в детском саду из-за родителя с коронавирусом

Вчера, 15 апреля, стало известно, что один из дежурных детских садов Уфы закрыт на карантин. У одного из родителей был подтвержден тест на коронавирус. Мэрия города рассказала о мерах, которые были предприняты в детском учреждении.

Стало известно, что коронавирус обнаружен у родителя двух детей, который занимаются в садике № 122 в Октябрьском районе. Дети посещали дежурную группу несколько дней – со 2 по 6 апреля. Сейчас детский сад закрыт на карантин, в помещении проведены необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

Все, кто мог оказаться в контакте с детьми и родителем с COVID-19, отправлены на 14-дневную самоизоляцию. С сотрудниками, родителями и детьми работают медицинские учреждения. Напомним, с 7 апреля работают 22 дежурных детских сада для детей, родители которых работают в организациях непрерывного цикла.