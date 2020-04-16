Больницам Уфы подарили 30 стиральных машин

Администрация Уфы совместно с Общественным фондом развития при поддержке социально ответственного бизнеса предоставили 30 стиральных машин для столичных лечебниц. Шесть учреждений здравоохранения получили бытовую технику на сумму более чем полмиллиона рублей. Стиральные машины были приобретены на средства меценатов и благотворителей.

Машинки очень хорошие, качественные, на 7 кг. Я думаю, они точно пригодятся лечебным учреждениям. Те благотворители, которые поддержали, они сейчас воочию увидят, что техника доставляется.

Также до этого две тысячи специальных защитных костюмов и респираторов для медицинских работников было приобретено и передано в 37 медицинских учреждений столицы. Сейчас идет работа по доставке бесплатных продуктовых наборов.