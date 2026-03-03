Ревнивый житель Уфы поджёг машину девушки

Инцидент произошёл на улице Дизельной. 28 февраля огнём охватило авто «Киа Рио», который принадлежал 33-летней женщине. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Машину подожгли. Подозреваемого в пожаре задержали через пару часов. Выяснилось, что бывший мужчина хозяйки авто пытался восстановить общение, но получил отказ. Когда женщина была в гостях у подруги, мужчина решился на поджёг.