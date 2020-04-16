В Башкирии агрессивный пациент напал на сотрудников скорой помощи

В Уфимском районе на фельдшеров скорой помощи совершили нападение . Об этом стало известно на сегодняшнем онлайн-брифинге в Минздраве Башкирии. Вопиющий случай возмутил участников брифинга.

Одному из жителей Уфимского района потребовалась медицинская помощь. Скорая оперативно приехала на вызов, но там столкнулась с агрессией . Родственники пациента, которому врачи оказали необходимую помощь, совершили нападение на медиков.

После оказания медицинской помощи родственники выразили агрессию в отношении фельдшера. К сожалению, пришлось обратиться в полицию. У меня тоже эмоции через край. Давайте просто все успокоимся и спокойно переждём это время.

Участники брифинга отметили, что такое поведение недопустимо в любое время. Однако во время пандемии и повышенной готовности из-за коронавируса агрессия и нападки в сторону врачей кажутся кощунством. Сейчас в Башкирии действует режим полной самоизоляции, а многие медицинские учреждения бросили все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией.