В Башкирии агрессивный пациент напал на сотрудников скорой помощи

В Уфимском районе на фельдшеров скорой помощи совершили нападение. Об этом стало известно на сегодняшнем онлайн-брифинге в Минздраве Башкирии. Вопиющий случай возмутил участников брифинга.
Одному из жителей Уфимского района потребовалась медицинская помощь. Скорая оперативно приехала на вызов, но там столкнулась с агрессией. Родственники пациента, которому врачи оказали необходимую помощь, совершили нападение на медиков.
Участники брифинга отметили, что такое поведение недопустимо в любое время. Однако во время пандемии и повышенной готовности из-за коронавируса агрессия и нападки в сторону врачей кажутся кощунством. Сейчас в Башкирии действует режим полной самоизоляции, а многие медицинские учреждения бросили все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Фото: Интернет.