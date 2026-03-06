В Башкирии помогли врачу добраться до пациента на снегоходе

Сегодня, 6 марта, в Белорецком районе помощь спасателей потребовалась фельдшеру, который застрял в снегу.
За медицинской помощью обратился мужчина, который живёт на отдаленной базе отдыха в районе деревни Черновка. К пациенту выехал фельдшер, но дорогу врачу преградили снежные заносы. Медикам помогли спасатели, которые довезли врача на снегоходе.
После осмотра врач подтвердил необходимость экстренной госпитализации. Спасатели обеспечили транспортировку мужчины до места, где ожидал автомобиль скорой помощи. К счастью, помощь была оказана вовремя.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.