В Башкирии помогли врачу добраться до пациента на снегоходе

Сегодня, 6 марта, в Белорецком районе помощь спасателей потребовалась фельдшеру, который застрял в снегу.

За медицинской помощью обратился мужчина, который живёт на отдаленной базе отдыха в районе деревни Черновка. К пациенту выехал фельдшер, но дорогу врачу преградили снежные заносы. Медикам помогли спасатели, которые довезли врача на снегоходе.