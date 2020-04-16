В Уфе более 1500 человек получили штрафы за нарушение самоизоляции

С 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения коронавируса. Нарушителей режима Глава Башкирии постановил наказывать штрафами. За последние дни количество нарушений режима увеличилось.
Яндекс.Карты также показывают снижение уровня самоизоляции в Уфе – большое количество уфимцев пренебрегают режимом. На оперативном собрании в правительстве Башкирии Радий Хабиров сообщил, что было выписано уже более 1500 штрафов. Также глава республики отметил, что наличие штрафа может негативно отразиться при приёме на работу.
Правоохранительным органам поручено усилить работу по наложению административных штрафов. На данный момент система штрафов подразумевает сумму от 1000 до 50 000 рублей за нарушение режима. При повторном нарушении самоизоляции наказание ужесточается.
Фото: Интернет.