Владимир Путин перенес проведение парада Победы из-за коронавируса
В России все еще продолжается пандемия COVID-19. Из-за коронавируса отменили проведение Парада Победы 9 мая. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин.
Для подготовки парада 9 мая, его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы.
Владимир Путин, Президент РФ
Владимир Путин отметил, что День Победы отмечается 9 мая, и эту дату отменить попросту невозможно. Со слов Главы государства, все торжественные мероприятия пройдут немного позже.
В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности.
Владимир Путин, Президент РФ
На сегодняшний день количество зараженных коронавирусом в России составило почти 28 тысяч человек. Из них выздоровели 2304 человека, 232 пациента скончались.