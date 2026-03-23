Лыжники из Башкирии примут участие в соревнованиях «Пионерская правда»

В Уфе проходит отборочный турнир для участия во всероссийских соревнованиях «Пионерская правда», которые состоятся в Удмуртии. В мероприятии приняли участие 280 сильнейших лыжников.
Башкортостан представят две команды. Борьба развернулась нешуточная. Пока спортсмены пытаются первыми преодолеть финишную черту, их тренеры внимательно следят за воспитанниками.
Соревнования посетили почетные гости. Среди них – участники и ветераны специальной военной операции – те люди, которые совмещают защиту Родины с активным образом жизни и участием в общественных проектах. Они получили медали из рук Гульнур Кульсариной.