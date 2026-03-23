Лыжники из Башкирии примут участие в соревнованиях «Пионерская правда»

В Уфе проходит отборочный турнир для участия во всероссийских соревнованиях «Пионерская правда», которые состоятся в Удмуртии. В мероприятии приняли участие 280 сильнейших лыжников.

Башкортостан представят две команды. Борьба развернулась нешуточная. Пока спортсмены пытаются первыми преодолеть финишную черту, их тренеры внимательно следят за воспитанниками.