Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

Сейчас в мире непростая эпидемиологическая обстановка. Медики из Италии и Испании назвали новый симптом заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание Metro.
Оказалось, что одним из симптомов COVID-19 может быть сыпь на ногах. У каждого пятого итальянца, зараженного коронавирусом, наблюдаются проблемы с кожей. В основном данный симптом встречается у несовершеннолетних.
Эксперты отметили, что сыпь при коронавирусной инфекции похожа на ту, что сопровождает корь или оспу. В основном покраснения появляются на пальцах ног.
Медики призвали людей со всей серьезностью отнестись к подобной сыпи и в случае ее появления самоизолироваться. При этом они рекомендуют не обращаться в медицинские центры только при наличии этого симптома, но, если он проявился, внимательно следить за состоянием здоровья.
Фото: Интернет.