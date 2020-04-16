Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

Медики призвали людей со всей серьезностью отнестись к подобной сыпи и в случае ее появления самоизолироваться. При этом они рекомендуют не обращаться в медицинские центры только при наличии этого симптома, но, если он проявился, внимательно следить за состоянием здоровья.