«Плакали на всю улицу»: в Башкирии за нарушение самоизоляции задержали двоих детей

Жители Башкирии стали свидетелями необычного задержания детей толпой сотрудников полиции и МЧС. Прямо с улицы они забрали в "бобик" девочку 13-ти лет и ее 7-летнего братишку. Редакция bash.news выяснила подробности этого инцидента.

Сейчас в Башкирии установлен режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Во всех населенных пунктах установлены ограничения для передвижения лиц старше 65 лет и несовершеннолетних с 18 часов вечера до 10 часов утра. Для детей это ограничение увеличено до 13 часов дня в связи с учебой. В одной только Уфе за сутки за нарушение режима самоизоляции уполномоченными сотрудниками нескольких ведомств было вынесение более 800 протоколов об административных правонарушениях.

В Нефтекамске 16 апреля прямо с улицы сотрудники полиции вместе со спасателями задержали на улице детей. При этом после короткой беседы 13-летнюю девочку скрутили под руки и повели в полицейский микроавтобус. По видеокадрам и фото с места событий видно: среди тех, кто задерживает детей, 2 полицейских, 4 сотрудника МЧС и еще 1 гражданский мужчина.

Рядом с ней от испуга начал кричать ее 7-летний братишка, с которым она вышла погулять недалеко от дома. Свидетелями задержания стали жители дома поблизости, которые сняли процесс на видео.

Ребенок кричал, не унимался. Девочка тоже просила отпустить, но мужики повели ее в "бобик". Я прокричал, что все заснял, а они даже не обратили внимания. Альмир Ф., житель Нефтекамска

Редакции bash.news удалось найти 13-летнюю задержанную школьницу. Алена Иванова (имя и фамилия изменены - прим. редакции) пояснила, что не знала о комендантском часе. Однако около дома детей уже должна была встретить мать.

Нам было до дома где-то 10 метров, задержали на улице. Нас уже встретить вышли. Повезли в УВД, держали до 9 меня и мелкого. Там плюсом холодно. Мама звонила, сказала, что выйдет и встретить, но они почему-то решили запихнуть в машину и увезти в отделение меня и моего 7-летнего братишку Алена Иванова, задержанная

Мы попросили девочку рассказать подробности задержания, однако она отметила, что ей запретили рассказывать обстоятельства произошедшего.

Напомним, что с 20 апреля правила режима самоизоляции в Башкирии будут ужесточены. Власти обнуляют прежние "рабочие" пропуски, На въездах в городах появятся кордоны ГИБДД, которые будет проверять наличие вашего пропуска. Просто так гулять детям будет нельзя, за это - штраф родителям. Подробнее о новых правилах ужесточенного режима можно прочитать по этой ссылке.