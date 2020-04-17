Стало известно, при какой температуре гибнет коронавирус

Группа французских учёных выяснила, что для коронавируса опасна температура + 92 °С. При воздействии такой температуры в течении 15 минут вирус погибает. Исследования специалистов были опубликованы на портале bioRxiv.

Учёные проводили эксперимент, в котором нагревали коронавирус. Температуру нагрева довели до 60°С, но вирус всё-таки продолжал жить, у некоторых штаммов оставалась способность к размножению. Известно, что греть вирус в течении часа пол температурой 60°С является стандартным способом борьбы с ним. Этот метод применяется в большинстве лабораторий. Однако коронавирус таким способом уничтожить не удалось.