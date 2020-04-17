В МВД Башкирии объяснили, зачем задержали двоих детей в Нефтекамске

16 апреля жители Нефтекамска стали свидетелями скандального происшествия. Целый отряд из сотрудников полиции и спасателей задержал двоих детей 13 и 7 лет, которые нарушили самоизоляцию.
В пресс-службе МВД Башкирии прокомментировали задержание детей. По данным ведомства, 13-летнюю девочку и ее 7-летнего брата обнаружили на улице около 19:00. Дети гуляли без родителей после 18:00, что является нарушением комендантского часа.
Девочка объяснила, что их родители уехали, а они сами решили отправиться в гости к тёте на такси. Однако ребята не назвали точный адрес водителю, поэтому тот высадил их у ближайшего дома.
Полицейские забрали детей в отделение, чтобы установить личности родителей и таксиста, который оставил ребят на улице. Дети были переданы приехавшим родителям, а органы опеки и образования занялись профилактической работой. Напомним, в режим самоизоляции несовершеннолетним можно находиться на улице по уважительной причине только с 13:00 до 18:00.