В МВД Башкирии объяснили, зачем задержали двоих детей в Нефтекамске

16 апреля жители Нефтекамска стали свидетелями скандального происшествия. Целый отряд из сотрудников полиции и спасателей задержал двоих детей 13 и 7 лет, которые нарушили самоизоляцию.

В пресс-службе МВД Башкирии прокомментировали задержание детей. По данным ведомства, 13-летнюю девочку и ее 7-летнего брата обнаружили на улице около 19:00. Дети гуляли без родителей после 18:00, что является нарушением комендантского часа.

Девочка объяснила, что их родители уехали, а они сами решили отправиться в гости к тёте на такси. Однако ребята не назвали точный адрес водителю, поэтому тот высадил их у ближайшего дома.