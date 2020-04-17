В Уфе индекс самоизоляции стал рекордно низким

По состоянию на 12 часов 17 апреля уровень самоизоляции в Уфе достиг рекордно низкого уровня. Яндекс.Карты показывают, что уровень изоляции граждан составляет 2,4 балла. Это самый низкий показатель за всё время с начала режима.

Напомним, система Яндекс.Карт начала показывать уровень самоизоляции. 4-5 баллов показывает высокий уровень изолированности людей. А 0-2,4 – самый низкий. Сейчас в Уфе на улицах очень много людей.

С 31 марта в Башкирии введён режим полной самоизоляции для всех граждан, когда на улицу можно выходить только в крайнем случае. Такая мера призвана остановить распространение коронавируса. Несмотря на ужесточение режима и введение системы штрафов, уфимцы всё больше пренебрегают самоизоляцией.