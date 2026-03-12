В Уфе к уборке снега были привлечены рекордные силы

За минувшие сутки в расчистке улиц и дворов было задействовано свыше 400 рабочих, 450 единиц специализированной техники и более 21,4 тысячи человек. Объем вывезенного с улиц снега достиг 15,9 тысячи кубометров. Всего с начала зимнего сезона этот показатель превысил 1,2 миллиона кубометров.