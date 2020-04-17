Стало известно, какая категория пенсионеров будет получать надбавку к пенсии

Дополнительные выплаты пенсионерам, которые ожидаются со следующего месяца, носят региональный характер. Их получать будут только жители Московской области. Пенсионер должен проживать у себя дома один. Уточняется, что возраст должен быть 65+. Ещё один важный момент – пенсионер должен проживать в Московской области не менее десяти лет.