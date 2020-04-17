Стало известно, какая категория пенсионеров будет получать надбавку к пенсии

С 1 мая 2020 года у пенсионеров России появится возможность получить доплату к пенсии. Однако не все пенсионеры могут на это рассчитывать. Для получения выплат должны соблюдаться несколько условийю
Дополнительные выплаты пенсионерам, которые ожидаются со следующего месяца, носят региональный характер. Их получать будут только жители Московской области. Пенсионер должен проживать у себя дома один. Уточняется, что возраст должен быть 65+. Ещё один важный момент – пенсионер должен проживать в Московской области не менее десяти лет.
Сумма надбавки − 1000 рублей. Она будет ежемесячной. Также в мае в связи с 75-летней годовщиной Победы ветераны и приравненные к ним лица получат выплаты. Это касается федеральных выплат. Помимо федеральных денег каждый регион может устанавливать сам свои доплаты.