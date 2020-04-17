В России из-за коронавируса приостановили плановую вакцинацию

Из-за коронавируса в России приостановили плановую вакцинацию взрослых и детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Минздрав России считает необходимым заблаговременно информировать население о времени проведения прививок, обеспечив предварительную запись на посещение медицинской организации в целях иммунизации и соблюдения мер профилактики распространения COVID-19.

Медучреждения страны перешли на новый график работы после введения режима самоизоляции. В настоящее время персонал госклиник работает над выявлением коронавируса у пациентов и его лечением. Также временно приостановлены такие мероприятия, как профосмотры и диспансеризация.