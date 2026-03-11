Проект из Башкирии получил награду Правительства России

Проект из Башкортостана получил награду Правительства России. Сегодня прошло вручение федеральных премий в области туризма за 2025 год. Награды вручал заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко.

Проект «Активный туризм для людей с инвалидностью» – это Всероссийский фестиваль для людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Туриада – Юрюзань». 13 лет он проводится в Салаватском районе.