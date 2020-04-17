В Уфе нашли мужчину, пропавшего 5 месяцев назад

Завершились поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 34-летнего уфимца. Константин Утков не выходил на связь с 30 ноября прошлого года. В день исчезновения он ушел из дома, но обратно так и не вернулся.
Близкие Константина не находили себе места. В поисках участвовали добровольцы поисково-спасательного отряда. Сообщалось, что мужчина нуждается в помощи медиков.
Сегодня, 17 апреля, волонтеры сообщили хорошую новости. К счастью, Константин нашелся живым. Где он находился столько времени, не сообщается.
Фото: Соцсети.