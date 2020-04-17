В Стерлитамаке заработала первая лаборатория для анализов на коронавирус

В Стерлитамаке начала свою работу первая в городе лаборатория для проведения анализов на коронавирус. Прежде все пробы отправлялись в Уфу, теперь сделать это можно во 2-й городской больнице. Сегодня туда поставили и дополнительный аппарат ИВЛ, ещё два отправились в реанимационные отделения будущего госпиталя, который сейчас разворачивается на базе больницы №1.
Уже больше недели она находится под статусом «карантинные мероприятия» – это связано именно с переоборудованием учреждения. Съемочная группа телеканала БСТ побывала внутри обоих медучреждений. Все меры предосторожности соблюдены, контактов с зараженными не было.
Палаты и коридоры первой городской больницы пусты. Впрочем, это и есть то самое затишье перед прибытием первых пациентов с коронавирусом. Реанимационные комнаты специально переоборудуют для будущих заражённых с тяжёлыми патологиями. Сегодня сюда завезли 2 новых аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Городская больница станет госпиталем для коронавирусных пациентов, а также тех, кто под подозрением. Коечный фонд рассчитан на 350 зараженных и 200 так называемых контактных человек. На этажах оборудуются шлюзы – зоны, где медики будут переодеваться в противочумные костюмы. А также создаются изоляторы, где они будут жить. Многопрофильный госпиталь будет принимать зараженных со всего юга республики.
Кстати, с сегодняшнего дня проводить анализы на коронавирус будут также в Стерлитамаке. На базе второй городской больницы открылась первая лаборатория по диагностике COVID-19.
Гораздо больше времени уходит на подготовку проб для анализа. Работа с опасным вирусом происходит вручную. Находиться здесь посторонним нельзя, нашу съемочную группу пустили в это помещение буквально за час до начала первого анализа.
В тестовом режиме в лаборатории было проведено 12 анализов на коронавирус. В дальнейшем планируется делать около 150 тестов каждый день.
В республике развёрнуто восемь лабораторий системы Минздрава, которые ежедневно выполняют до 1500 исследований. Сейчас анализы позволяют выявлять специфический участок РНК коронавируса в острой фазе заболевания. В ближайшие недели на рынке появятся реагенты, позволяющие обнаружить инфекцию на ранней стадии. После полного обследования врачи определят тактику терапии: амбулаторно на дому или с госпитализацией в стационар.
В Стерлитамаке на сегодня от подтвержденного коронавируса лечатся 2 пациента. Впрочем, уже сейчас медики готовятся к наплыву пациентов. Оборудование госпиталя планируется завершить до конца апреля. Врачи все же надеются, что принятые меры по самоизоляции не дадут заполниться коечному фонду.