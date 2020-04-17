В Стерлитамаке заработала первая лаборатория для анализов на коронавирус

В Стерлитамаке начала свою работу первая в городе лаборатория для проведения анализов на коронавирус. Прежде все пробы отправлялись в Уфу, теперь сделать это можно во 2-й городской больнице. Сегодня туда поставили и дополнительный аппарат ИВЛ, ещё два отправились в реанимационные отделения будущего госпиталя, который сейчас разворачивается на базе больницы №1.

Уже больше недели она находится под статусом «карантинные мероприятия» – это связано именно с переоборудованием учреждения. Съемочная группа телеканала БСТ побывала внутри обоих медучреждений. Все меры предосторожности соблюдены, контактов с зараженными не было.

Палаты и коридоры первой городской больницы пусты. Впрочем, это и есть то самое затишье перед прибытием первых пациентов с коронавирусом. Реанимационные комнаты специально переоборудуют для будущих заражённых с тяжёлыми патологиями. Сегодня сюда завезли 2 новых аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Может производить разные уровни вентиляции, что позволит поддержать газообмен в легких у больных с COVID-19. В случае необходимости до 20 пациентов только на этом этаже мы сможем принять, и в реанимации на первом этаже мы также сможем принять до 12-20 пациентов. Владимир Арзяков, заведующий реанимационным отделением городской клинической больницы №1 г. Стерлитамака

Городская больница станет госпиталем для коронавирусных пациентов, а также тех, кто под подозрением. Коечный фонд рассчитан на 350 зараженных и 200 так называемых контактных человек. На этажах оборудуются шлюзы – зоны, где медики будут переодеваться в противочумные костюмы. А также создаются изоляторы, где они будут жить. Многопрофильный госпиталь будет принимать зараженных со всего юга республики.

Первое – создаются общежития для тех, кто будет работать в течение 14 дней. Будет создан для контактных, которые будут под наблюдением находиться, где будут браться и исследования на коронавирус, и проведение определенных профилактических мероприятий. Андрей Палтусов, главный врач городской клинической больницы №1 г. Стерлитамака

Кстати, с сегодняшнего дня проводить анализы на коронавирус будут также в Стерлитамаке. На базе второй городской больницы открылась первая лаборатория по диагностике COVID-19.

Гораздо больше времени уходит на подготовку проб для анализа. Работа с опасным вирусом происходит вручную. Находиться здесь посторонним нельзя, нашу съемочную группу пустили в это помещение буквально за час до начала первого анализа.

Здесь соблюдается поточность, воздух идет не наружу, а в специальные фильтры, где он очищается. Поэтому данные реакции проходят только в таких боксах. Ирина Карпова, биолог городской больницы №2 г. Стерлитамака

В тестовом режиме в лаборатории было проведено 12 анализов на коронавирус. В дальнейшем планируется делать около 150 тестов каждый день.

Для проведения исследований реактивы имеются. Мы ожидаем поступление термошейкера и специального оборудования, которое позволит увеличить производительность нашей лаборатории. Эльвира Гильванова, главный врач городской больницы №2 г. Стерлитамака

В республике развёрнуто восемь лабораторий системы Минздрава, которые ежедневно выполняют до 1500 исследований. Сейчас анализы позволяют выявлять специфический участок РНК коронавируса в острой фазе заболевания. В ближайшие недели на рынке появятся реагенты, позволяющие обнаружить инфекцию на ранней стадии. После полного обследования врачи определят тактику терапии: амбулаторно на дому или с госпитализацией в стационар.