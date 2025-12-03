В Уфе заработала XVIII Международная неделя бизнеса

На масштабный форум, посвященный стратегии сотрудничества в эпоху глобальных вызовов, приехали официальные делегации и представители международных бизнес-сообществ. Как и в прошлые годы, в Международной неделе бизнеса – 2025 участвуют представители Китая, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Турции, Таджикистана и других стран.

Традиционно участников ждет насыщенная деловая программа. Так, например, сегодня на форуме обсудят вопросы эффективного управления: пройдут тематические дискуссии, секции и мастер-классы.

Весь день будет работать хакатон управленческих решений. Кроме того, состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса «Предприниматель года – 2025».