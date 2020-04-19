В Уфе у сотрудницы банка обнаружили коронавирус

В башкирской столице закрыли одно из отделений «Сбербанка». По сообщениям РБК-Уфа, сотрудница банка получила положительный результат на первичный тест на коронавирус. Отделение было оперативно закрыто на дезинфекцию.

Стало известно, что отделение «Сбербанка» в ТЦ «Звездный» было закрыто для проведения санитарно-эпидемиологических мер. Одна из сотрудниц добровольно сдала тест на коронавирус и получила первичный подтвержденный результат. Работница банка находилась дома, когда узнала о результатах анализов.

Сотрудница банка и её коллеги ушли на самоизоляцию до получения повторного результата. Сама девушка чувствует себя хорошо, никаких явных симптомов у неё не выявлено. После проведения дезинфекции отделение будет открыто, а на работу выйдут специалисты из других отделений.