В Уфе сотрудники ГАИ поздравили автоледи с наступающим 8 Марта

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции республики устроили для дам сюрприз с цветами. Одной из точек стал Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел. Женщины, которые пришли получать водительское удостоверение или номера, получили ещё от офицеров нежные розы и поздравления с наступающим праздником.

Сразу четверых представительниц прекрасного пола инспекторы поздравили прямо в отделе, где идёт фотографирование на документы. Самое главное – дамам вручали и памятки с рекомендациями и правилами вождения в зимний период.

Акция «Цветы для автоледи» проходит уже не первый год и стала традиционной. Таким образом, инспекторы не только радуют женщин, но и призывают к соблюдению правил и безопасному вождению. Также информируют о мерах противодействия мошенникам.