В Уфе стали известны жуткие подробности смерти мужчин в канализации

Накануне, 19 апреля, стало известно о трагической смерти двоих мужчин в канализационном люке. На место происшествия выехали спасатели, но помочь несчастным уже не было возможности. Пресс-служба Управления гражданской защиты города Уфы рассказала подробности случившегося.

Один из мужчин проводил проверку канализационного колодца, но в какой-то момент стал задыхаться. Его товарищ поспешил на помощь другу, но сам потерял сознание. Скорее всего, оба погибших отравились газом, который скопился в канализации.

Мужчинам было всего лишь 20 и 35 лет. Причины трагедии ещё будут уточнятся. Возможно, мужчины нарушили технику безопасности при работе в колодцах.