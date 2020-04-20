В Башкирии работающим пенсионерам оформят больничный по упрощенной схеме

Работающие пенсионеры, которые сейчас находятся на самоизоляции, смогут взять ещё один больничный. Временный порядок дистанционного оформления листка нетрудоспособности в период с 20 по 30 апреля. Он будет аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 число.

Оформить документ можно будет по упрощенной схеме. Больничный выдадут на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Людям не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

В реестрах должна быть отражена информация, которая нам необходима для назначения пособия по каждому застрахованному. Мы формируем расчеты и производим перечисления каждому застрахованному в возрасте 65 лет и старше.

Лариса Черепанова, заместитель управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Республике Башкортостан