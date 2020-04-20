В Башкирии работающим пенсионерам оформят больничный по упрощенной схеме

Работающие пенсионеры, которые сейчас находятся на самоизоляции, смогут взять ещё один больничный. Временный порядок дистанционного оформления листка нетрудоспособности в период с 20 по 30 апреля. Он будет аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 число.