В Уфе 60 пенсионеров прошли обучение по программе проекта «Счастливое серебро»

60 пенсионеров в Уфе прошли обучение по программе благотворительного проекта «Счастливое серебро». Сегодня в торжественной обстановке «серебряные» сертификаты вручила им председатель попечительского совета фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

Курс включал лектории о физическом и психологическом здоровье, занятия по финансовой грамотности и безопасности в интернете, а также мастер-классы про активное долголетие. Программа была составлена исходя из пожеланий представителей старшего поколения. За время реализации проекта обучение прошли 150 человек. Дополнительную поддержку проекту оказывает грант главы администрации столицы.