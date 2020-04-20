В Уфе стали известны анализы на коронавирус пациентов роддома РКБ им. Куватова

С 6 апреля РКБ им. Куватова в Уфе закрыта на жёсткий карантин из-за пациента с подтвержденным коронавирусом. У всех пациентов и врачей медучреждения взяли анализы на выявление вируса. Стали известны результаты исследований пациентов и сотрудников роддома РКБ.

Все тесты в роддоме больницы показали отрицательный результат. Все родившие женщины выписаны вместе с малышами, а младенцы из реанимации переведены в другие медучреждения. В отделении проводится заключительные санитарно-эпидемиологические меры.

Сотрудники роддома отправлены домой до 11 мая. При этом их зарплата и стимулирующие выплаты полностью сохраняются. Само отделение с 20 апреля по 11 мая не будет принимать рожениц из-за заключительной дезинфекции помещения.