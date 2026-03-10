В Уфе офтальмохирурги прооперировали более 5000 пациентов из Башкирии

Каждый шестой взрослый человек в мире сталкивается с катарактой. По словам специалистов, это самое распространённое заболевание глаз. Сегодня, благодаря современному диагностическому и лечебному оборудованию, врачам удаётся выявить недуг на ранних стадиях.

Многие пациенты узнают о проблеме во время диспансеризации и профилактических осмотров. Так, в микрохирургическом отделении №2 городской клинической больницы №8 специалисты ежедневно проводят порядка 50 операций по удалению катаракты.

Все столы операционного бокса заняты пациентами, потому что единственный эффективный способ лечения катаракты – это операция. Сегодня замену помутневшего хрусталика на искусственную линзу проводят и на ранних стадиях болезни.

Ультразвуковая факоэмульсификация – это передовой, безболезненный метод лечения катаракты, выполняемый без наркоза, через микропрокол. Он основан на использовании ультразвука для дробления помутневшего хрусталика до состояния эмульсии, которая затем удаляется через микроразрез.

Хирургия катаракты длится около 15 минут. Операция малоинвазивная, безболезненная. Офтальмохирурги делают разрезы не более двух миллиметров, которые не нужно зашивать. При этом часто зрение восстанавливается уже на операционном столе.

Ежедневно врачи проводят до 50 офтальмологических операций. Сегодня их пациенткой стала 77-летняя жительница Уфы.

В Уфимской городской клинической больнице три подразделения, где оказывают офтальмологическую помощь, используя новейшее диагностическое оборудование. Первичный приём пациентов и отбор на операции проводится в диспансерно-амбулаторном отделении микрохирургии глаза.