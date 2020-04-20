Минздрав: в Уфе из РКБ начнут выпускать врачей

В Уфе из РКБ им. Куватова начнут отпускать врачей и пациентов. Об этом на оперативном совещании в Правительстве Башкирии сообщил глава республиканского Минздрава Максим Забелин. Радий Хабиров просил не забывать и о выплатах врачам.

Максим Забелин рассказал о том, как будет построена работа в РКБ после выхода врачей. В эти дни истекают сроки двухнедельного карантина. Вместо нынешней вахты врачей в больницу на ближайшие две недели заселятся другие сотрудники.

По словам Забелина, замена медработников будет проводится следующим образом. Каждый из них после окончания вахты будет отправлен в обсерватор, либо на самоизоляцию. Если у медика нет такой возможности, то его разместят в изоляторе по медицинским показателям.

При этом в РКБ будут заселены на вахту новая партия сотрудников. Напомним, ранее в Минздраве Башкирии определились, что врачи в РКБ будут работать вахтовым методом по 2 недели. При этом каждый день ведомство дает каждому обязательное время на отдых в размере 10 часов.