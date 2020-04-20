Как ездить на автомобиле во время самоизоляции: рекомендации для жителей Башкирии

С сегодняшнего дня, 20 апреля, в Башкирии вступили в силу новые поправки в Указ главы республики об ужесточении режима самоизоляции. Так, например, автовладельцам можно ездить по личным делам только два раза в неделю. Мы собрали наиболее частые вопросы, которые задают водители, и ответим на них в нашем материале.

Мне дали с работы пропуск. Я могу свободно передвигаться по городу?

Да, 90 минут до работы и 90 минут после работы. Это время дается вам на дорогу. После времени, которое указано на пропуске, вы не имеете права разъезжать по городу свободно. Лишь зарегистрировавшись на портале дорога02.

У жены/мужа есть пропуск, а у меня – нет. Я могу отвезти ее на работу?

Нет. Вам грозит штраф.

Нужно ли регистрироваться на сайте дорога02, чтоб попасть на работу?

Нет. Если у вас уже есть пропуск, вам незачем регистрироваться на портале.

А как ездить на дачу или в сад?

С 20 апреля можно выезжать на личном авто только два раза в неделю. Одной из причин может быть поездка на дачу или в сад. Важно, воспользоваться этой возможностью можно лишь один раз в неделю. Поэтому при регистрации на портале нужно указать временной промежуток, в который планируется поездка. Например, вы выезжаете 21 апреля в 15:00 и возвращаетесь 23 в 16:00. Учтите, на дорогу дается всего 90 минут.

В каких случаях не нужно отмечаться?

Таких случаев семь. К ним относятся:

1) Обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

2) Приобретение товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом. В городах не дальше 150 метров от места проживания/пребывания.

3) Прогулка одним из родителей с малолетним ребенком, находящимся в детской коляске, на расстоянии, не превышающем 150 метров от места проживания/пребывания.

4) Выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания/пребывания.

5) Вынос мусора до ближайшего места накопления отходов. Следование в финансовую организацию (при наличии подтверждающих документов).

6) Работа в организациях, деятельность которых не приостановлена, при условии, что у вас имеется справка от работодателя установленного образца.

7) Вызов в суд, правоохранительные органы или другие государственные органы, а также в администрации муниципальных образований, призывные комиссии (при наличии повестки/письма-приглашения).