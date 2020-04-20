В Башкирии продолжается акция для предпринимателей #марафонполезности

В республике проходит важная акция #марафонполезности, которая направлена на поддержку предпринимателей. Мероприятие организовали центр «Мой бизнес» и РОО «Ассоциация женщин-предпринимателей РБ». Акция способствует реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который утвердил Владимир Путин.

В непростое время пандемии коронавируса многие предприниматели столкнулись с проблемами в бизнесе. В рамках акции #марафонполезности на все важные вопросы бизнесменов отвечают профессионалы своего дела. В прямом эфире Instagram обсуждаются насущные проблемы простым и доступным языком.

Обсуждаемые темы – самые разные: «Как работать в кризис?», «Новые законы в период пандемии», «ИП или самозанятый?» и многие другие. Айгуль Хабибрахманова, руководитель центра «Мой Бизнес»

Каждый вопрос и проблема рассматриваются в индивидуальном порядке, для каждой ситуации ищется собственное решение. Горячая линия работает ежедневно, без выходных. А так как из-за текущей ситуацией с коронавирусом многие правовые акты обновляются почти каждый день, необходимо своевременно и оперативно подстраиваться под новые реалии.