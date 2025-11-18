В Уфе прошла акция для школьников «Путешествие в мир здорового питания»

В уфимском образовательном центре «Звезда» прошла акция «Путешествие в мир здорового питания». Рестораторы, представители Роспотребнадзора и Минпросвещения проводили мастер-классы для школьников.

Специалисты рассказали об искусственных смесях и их влиянии на организм. Повара продемонстрировали рецепты приготовления блюд из натуральных продуктов. Ребята учились проверять QR-код на упаковках продуктов питания, продаваемых в магазине, через приложение «Честный знак». Девушки закрепили знания по сервировке праздничного стола.