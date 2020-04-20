В Уфе стало известно, как дезинфицируют РКБ им. Куватова

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе была закрыта на жёсткий карантин из-за вспышки коронавируса. Более 1000 врачей и пациентов остались в стенах медучреждения на 14 дней. Сейчас в помещении проводится заключительная дезинфекция.

Сегодня, 20 апреля, закончился жёсткий карантин в РКБ им. Куватова. Все сотрудники направлены домой на самоизоляцию, а в больнице проводятся последние санитарно-эпидемиологические меры. Кадры с заключительной дезинфекции помещения попали на видео.