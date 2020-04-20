В Башкирии пассажирам автобусов начали раздавать защитные маски

С 20 апреля режим самоизоляции в республики ужесточился. Теперь в магазинах и общественных местах нельзя находиться без защитных масок и перчаток. Представители «Башавтотранса» решили помочь пассажирам и начали раздавать маски прямо в автобусах.

До среды, 22 апреля, в государственном транспорте можно будет получить защитную маску. Не все жители республики успели купить индивидуальное средство защиты, а некоторые не знают о нововведениях. Поэтому партию в 2000 масок начали раздавать в транспорте уже сегодня.

Защитные маски передала «Башавтотрансу» компания-производитель, которая шьёт маски в Башкирии. Такие же маски получатводители и кондукторы. Напомним, режим полной самоизоляции введён в республике с 31 марта.