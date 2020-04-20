«Заново проходили инструктаж»: под Уфой продолжается строительство школы, совмещенной с детсадом

В Уфимском районе школу и детский сад построят на три месяца раньше. Рабочие смогли обогнать график. Строительство продолжается, так как это социально значимые объекты.

Михайловка активно застраивается, в село переезжают много молодых семей с детьми, которые нуждаются в образовательных учреждениях. К шуму от строительной техники здесь добавились и звуки работы дезинфектора. Два раза в день вагончики обрабатывают спиртовым раствором. Оборудование, кстати, закупили, чтобы бороться с вредителями на деревьях, а пришлось с коронавирусом.

Работать разрешили. Всё-таки социальный объект. Школу и детский сад ждут сотни семей. Но на входе проверка температуры и обработка рук. Каждый также был обязан пройти обучение.

Наши карточки аннулировали. Заново проходили инструктаж. Тем, кто прошёл, вернули пропуска. Байрас Минияров, стропольщик

И всё для того, чтобы осенью детский сад и школа открыли свои двери. Здесь это, кстати, одно здание. Удобно родителям и выгодно для бюджета. Пищеблок, например, будет общий. А семьям, в которых есть и школьник, и дошкольник не нужно будет развозить детей в разные места.

Осуществляется строительство школы на 640 мест с детским садом на 160 мест. Началось строительства объекта с января. Артур Насыров, начальник Управления капитального строительства Республики Башкортостан

Работы идут с опережением графика. Строительство, скорее всего, закончат на три месяца раньше – во втором квартале 2020 года.

Погодные условия нам помогли. В этом году была теплая зима, она позволила нам без особых задержек выполнить фундамент, земляные работы. Но при этом, учитывая ситуацию, которая сложилась с коронавирусом, мы стараемся выполнять работу так, чтобы у нас не было пересечения людей в одной комнате. Если работают электрики, то там никто не работает больше. Александр Янтимиров, главный инженер