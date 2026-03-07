В Башкирии стартовала программа капремонта зданий детсадов и школ

В Башкортостане стартовала новая программа капремонта зданий дошкольных образовательных учреждений. Одним из первых стал детский сад №218 в Уфе. Всего же в этом году их будет шесть. Реконструкцию проводят по национальному проекту «Семья». Продолжается обновление школ: 41 учреждение должно распахнуть свои двери до 1 сентября. В ряде случаев строителям приходится подстраиваться под погоду: из-за обильных снегопадов ремонт крыш перенесли на более поздний срок. Как преображаются учебные заведения и где временно учатся школьники – в нашем сюжете.

Детский сад №218 – только в начале большого пути к обновлению. Капитальный ремонт здесь начали в первых числах марта. Пока строители ведут подготовительную работу: отбивают старую штукатурку, демонтируют прогнившие доски и снимают сантехнику, которая отслужила своё.

Садик немаленький – три корпуса, и работы предстоит много. По плану предусмотрены полное обновление помещений, замена коммуникаций, ремонт фасада и кровли. На время реконструкции детей направили в другие дошкольные учреждения.

У строителей по контракту всего пять месяцев. Но, несмотря на довольно жесткие сроки, они намерены уложиться в отведённое время. Завершить все работы планируют к августу, чтобы к началу нового учебного года детский сад встретил малышей обновлённым.

К новому учебному году готовится и лицей №5. Здесь работы начались ещё в январе, и многое уже сделано. На этажах отштукатурили стены, полностью меняют инженерные сети, систему отопления, электрику, водоснабжение.

У школьников учебный процесс не прерывался: на время ремонта всех перевели в соседний корпус лицея, там обычно учатся младшие классы. Теперь здесь две смены, впрочем, к трудностям все относятся с пониманием. Трёхэтажное здание – 70-х годов постройки. Его не просто обновят: здесь появятся и новые образовательные пространства, соответствующие профилям обучения.