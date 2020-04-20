«Важно использовать все ресурсы»: из Уфы в Сибай гумпомощь в связи с COVID-19 доставили самолетами

Члены пилотажной группы «Первушино» совершили полет на легкомоторных самолетах. Акцию «Перелет добра» региональное отделение «Единой России» совместно с Федерацией сверхлегкой авиации организовало в рамках работы волонтерского центра проекта «Наша забота». Подробнее – в материале корреспондента БСТ.
Последняя сверка груза по списку перед вылетом. Эту часть посылки доставят больнице в Сибае. Врачи сами сообщили волонтерам о том, что им крайне необходимо получить в ближайшее время.
Этого груза ждут и добровольцы Зауралья. Для них – маски и перчатки. Малоимущим семьям отправляют продуктовые наборы. Не по земле, а по воздуху.
Груз в Сибай отправляется на четырех легкомоторных самолетах. Вместительность небольшая, коробки распределяют по кабинам. И здесь кстати пришелся «Сессна-172». Между собой пилоты называют его грузовиком. Это самолет сопровождения пилотажной группы, обычно на нем перевозили запчасти, теперь грузят гуманитарную помощь. Общий вес посылки на всех самолетах – около полутонны.
Груз собирали предприниматели сыры от Белебеевского молочного комбината, рации и средства защиты – от DASKO GROUP, противочумные костюмы – от Торгово-промышленной палаты республики, а также куличи из «Пышки» в честь Пасхи.
Доставить гуманитарный груз пилоты могут практически в любую точку республики, рассказывает Сергей Минигулов. У малой авиации свои преимущество – большого аэродрома не требуется. В Башкортостане подходящих площадок около 40, в том числе в Бурзяне, Акъяре. И в такое время они могут пригодится.
Акцию «Перелет добра» региональное отделение «Единой России» совместно с Федерацией сверхлегкой авиации организовало в рамках работы Волонтерского центра проекта «Наша забота».