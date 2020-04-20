«Важно использовать все ресурсы»: из Уфы в Сибай гумпомощь в связи с COVID-19 доставили самолетами

Члены пилотажной группы «Первушино» совершили полет на легкомоторных самолетах. Акцию «Перелет добра» региональное отделение «Единой России» совместно с Федерацией сверхлегкой авиации организовало в рамках работы волонтерского центра проекта «Наша забота». Подробнее – в материале корреспондента БСТ.

Последняя сверка груза по списку перед вылетом. Эту часть посылки доставят больнице в Сибае. Врачи сами сообщили волонтерам о том, что им крайне необходимо получить в ближайшее время.

Этого груза ждут и добровольцы Зауралья. Для них – маски и перчатки. Малоимущим семьям отправляют продуктовые наборы. Не по земле, а по воздуху.

Сибай достаточно отдален от Уфы. Так как у нас республика очень большая, нам крайне важно использовать все ресурсы, которые у нас есть. У нас появились партнеры в виде аэродрома «Первушино». Они помогают нам с оперативной доставкой. Александр Толстых, координатор единого волонтерского центра «Наша забота» при региональном исполкоме партии «Единая Россия»

Груз в Сибай отправляется на четырех легкомоторных самолетах. Вместительность небольшая, коробки распределяют по кабинам. И здесь кстати пришелся «Сессна-172». Между собой пилоты называют его грузовиком. Это самолет сопровождения пилотажной группы, обычно на нем перевозили запчасти, теперь грузят гуманитарную помощь. Общий вес посылки на всех самолетах – около полутонны.

Конечно, на КАМАЗах отвести выгодно. Но мы хотим внести свой маленький вклад, потому что мы не можем просто сложа руки сидеть. Мы, конечно, каждый день дежурим на случай вылетов возможных. Сергей Минигулов, президент Федерации авиации общего назначения России, генеральный директор аэродрома «Первушино»

Груз собирали предприниматели сыры от Белебеевского молочного комбината, рации и средства защиты – от DASKO GROUP, противочумные костюмы – от Торгово-промышленной палаты республики, а также куличи из «Пышки» в честь Пасхи.

Мы помогаем и финансово, перечисляем полтора миллиона в Фонд социальных программ для формирования как раз таких вот продуктовых наборов. Мы оказываем и адресную помощь нуждающимся семьям. Мы считаем своим долгом и ответственностью в это тяжелое время не оставаться в стороне. Тимур Гильмияров, заместитель генерального директора Белебеевского молочного комбината

Доставить гуманитарный груз пилоты могут практически в любую точку республики, рассказывает Сергей Минигулов. У малой авиации свои преимущество – большого аэродрома не требуется. В Башкортостане подходящих площадок около 40, в том числе в Бурзяне, Акъяре. И в такое время они могут пригодится.