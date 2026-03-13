В Башкирию доставили выжившего в Перми туриста

В Башкирию доставили единственного выжившего в Пермском крае туриста. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Напомним, пять мужчин из Уфы отправили на плато Кваркуш на снегоходах 20 февраля. После отъезда туристы перестали выходить на связь. Поиски пропавших заняли 9 дней. Четверо мужчин погибли от переохлаждения. Выжил только один – 67-летний мужчина.

Сейчас он проходит лечение в РКБ им. Куватова и находится в состоянии средней степени тяжести.