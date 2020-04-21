В Стерлитамаке женщина умерла после заражения коронавирусом

Жительница Толбазов умерла в больнице № 2 Стерлитамака после заражения коронавирусом. Об этом сообщили в информационном отделе администрации Аургазинского района. Долгое время пожилая женщина страдала сахарным диабетом.

Власти Аургазинского района Башкирии сообщили о смерти местной жительницы. Пожилую 74-летнюю женщину ранее перевели из Толбазинской ЦРБ в инфекционный госпиталь Стерлитамака. Такие меры были предприняты в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию.

К сожалению, уже в Стерлитамаке она скончалась от сопутствующих заболеваний. При жизни женщина страдала не только диабетом, но и ишемической болезнью сердца и гипертонией. Факт наличия коронавируса подтвердился только после ее смерти.