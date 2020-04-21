В Башкирии завершились поиски женщины с двумя детьми

Накануне, 20 апреля, стало известно о начале волонтёрских поисков. В Уфе пропала женщина с двумя детьми. Родные не знали об их местонахождении с начала апреля.
45-летняя Розалия Курочкина и её сыновья 4-летний Виктор и 7-летний Кирилл пропали ещё 3 апреля. Близкие семьи обратились в полицию и волонтёрские организации. Сегодня представители отряда «Поиск детей Башкортостан» сообщили о завершении поисков.
Семья была найдена живой и здоровой. Где именно пропадала мама с детьми всё это время, не сообщается. Сейчас женщина находится в отделении полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.