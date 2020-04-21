«Она была нормальная»: в Башкирии стали известны подробности жизни матери, напавшей на дочерей

18 апреля в Аскинском районе произошло вопиющее происшествие. 35-летняя женщина напала с ножом на своих маленьких дочерей. Близкие семьи рассказали о жизни молодой мамы.

Изданию ГорОбзор.ру они поведали, что семья была любящей, мирной. Раньше мама никогда не проявляла агрессию к дочкам, казалось терпеливой и заботливой. Однако в последнее время женщина часто выпивала, испытывала личные трудности и тяготилась внутренними переживаниями.

Даже представить не могу, как так можно с детьми, они ни в чем не виноваты же. Она была нормальная. близкие семьи

Что двигало женщиной в момент нападения, точно неизвестно. У младшей 5-летней дочки зафиксировано три проникающих ножевых ранения, и сейчас обе девочки находятся на стационарном лечении. К несчастным из Екатеринбурга приехал родной отец, который, скорее всего, заберёт дочерей к себе.

Следственный комитет Башкирии занимается расследованием дела. Женщина находится под стражей.