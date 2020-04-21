Житель Башкирии заразил коронавирусом вахтовиков на Алтае

Житель Башкирии заразил коронавирусом вахтовиков в Алтайском крае. Об этом сообщили сегодня репортеры "Интерфакса". Вирус COVID-19 был обнаружен у сотрудника организации "Сибирь-Полиметаллы".

В Алтайском крае обнаружена вспышка коронавируса. Это локальный очаг на территории одного рудника. Как удалось выяснить в результате эпидемиологического расследования, "нулевым" пациентом здесь стал житель Башкирии.

Мужчина ранее прибыл сюда на вахту, проживал вместе с остальными сотрудниками в общежитии. Внезапно он почувствовал себя плохо. У него были взяты все необходимые анализы, которые в итоге подтвердили у мужчины коронавирус.